Scherma, Coppa del Mondo: trionfa Alice Volpi

11-12-2021 18:53

La scherma italiana torna a sorridere in Coppa del Mondo, grazie alla vittoria della senese Alice Volpi a Saint Maur. In finale, la 29enne azzurra ha avuto la meglio contro la campionessa olimpica Lee Kiefer 15-14, in un match combattuto fino all’ultima stoccata.

In semifinale invece, la Volpi ha affrontato in un derby tutto all’italiana la connazionale Francesca Palumbo. La nativa di Potenza si è arresa con il punteggio di 15-12, conquistando comunque alla fine un bellissimo terzo posto.

Un cammino, quello di Alice Volpi, che ha visto ben altri due derby azzurri: la toscana, infatti, ha superato nei quarti di finale Martina Batini per 15-9 e prima agli ottavi Erica Cipressa per 15-8. Dopo tre match che sapevano tanto di campionato italiano, alla fine la medaglia bronzo olimpica ha sconfitto la statunitense, salendo così sul gradino più alto del podio della Coppa del Mondo.

