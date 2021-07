Scherma, la gioia di Errigo e Batini: “Potevamo vincere l’oro ma siamo felicissime”

Da un lato il rammarico per aver mancato sul più bello la finale per l’oro, dall’altro la grande gioia per un bronzo conquistato nettamente. È quest’ultima la sensazione che più è prevalsa tra le azzurre del fioretto dopo il 45-23 sugli Stati Uniti, un risultato che ha consentito all’Italia di conquistare la settima medaglia consecutiva nella specialità.

“Siamo felicissime. Abbiamo sofferto tanto perché è stata dura. Potevamo vincere l’oro e quindi il dispiacere rimarrà, ma potevamo ritornare in Italia a mani vuote” ha dichiarato la Errigo dopo la finale per il bronzo.

“La squadra è sempre stata unita, finito un assalto pensavamo subito a quello successivo. Sono contenta della fiducia reciproca che abbiamo avuto, è anche grazie a questo che abbiamo vinto la medaglia di bronzo. Mi sono messa in discussione, e le mie compagne mi hanno sempre supportata”.

Tra queste anche Martina Batini che, terminato l’incontro contro gli Stati Uniti, ha voluto subito rispondere ai critici.

“Siamo abituate ad avere un trattamento per cui un nostro bronzo non è conquistato, ma è un oro perso. Noi cerchiamo di non pensare di dovere dimostrare qualcosa a qualcuno, siamo delle ragazze e il nostro valore non cambia in base al colore della medaglia” ha commentato la pisana comunque raggiante per quanto fatto nel complesso in pedana.

