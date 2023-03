Sci di fondo: Pellegrino di bronzo nella sprint di Falun

Podio brillante per lo sciatore azzurro in Svezia che cede allo strapotere di Klaebo, mentre sul fronte femminile è solo 23ª l’italiana Federica Sanfilippo.

18-03-2023 16:58

A Falun in Svezia la sprint in tecnica libera dice Klaebo. Il norvegese mette in riga tutti in 2’52’’73, lasciandosi alle spalle il connazionale Erik Valnes e Federico Pellegrino. Per l’azzurro è un ottimo posto conquistato con un distacco di 1’’18. Quest’ennesima medaglia gli vale il 46esimo podio individuale complessivo tra Olimpiadi, Mondiali e Coppa del Mondo. Per il mattatore di giornata, invece, sono 70 le vittorie totali.

Sul fronte femminile vince un’altra norvegese Kristine Stavaas Skistad in 2’55’’6, brava a lasciarsi alle spalle le svedesi Jonna Sundling e Maja Dahlqvist. In casa Italia solo Federica Sanfilippo riesce a superare le qualificazioni e alla fine è 23esima.