Sci, salta la prima gara dell'anno: cancellato Solden

22-10-2022 09:37

Nulla da fare, salta la prima gara dell’anno di sci alpino. A Solden, le cattive condizioni meteorologiche non consentono di garantire il regolare svolgimento della prima gara della stagione, il gigante femminile.

Inizialmente si sperava di non arrivare alla decisione di annullare la prima gara di Coppa del Mondo di Sci. Si pensava, infatti, di riuscire a posticipare di qualche ora la partenza sperando in un miglioramento del tempo che però non è arrivato.

Il gigante potrà così essere riprogrammato nell’arco della stagione: per il momento è ancora troppo presto per sapere la data. Da tenere presente, però, il fatto che anche domani in Austria, sempre a Solden c’è in programma lo slalom gigante maschile (prima manche con partenza fissata alle ore 10:00, seconda alle ore 13:00). Per questa non dovrebbero esserci problemi, o per lo meno per il momento il meteo dà buone speranze.

In chiave femminile ai cancelli di partenza c’erano Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Karoline Pichler.