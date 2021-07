Le ragazze della sciabola azzurra sono state sconfitte in semifinale dalla Francia nel torneo olimpico a squadre in corso a Tokyo 2020. Dopo aver eliminato ai quarti di finale la Cina, superata con il punteggio di 45-41, Irene Vecchi, Rossella Gregorio e Martina Criscio sono state piegate dalle transalpine, che si sono imposte per 45-39.

Le Azzurre cercheranno ora di conquistare la medaglia di bronzo nella finalina contro la Corea del Sud.

OMNISPORT | 31-07-2021 06:17