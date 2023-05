Serie A basket, Milano parte bene in semifinale con Sassari

L'Olimpia supera la Dinamo di 23 punti e va avanti 1-0 nella serie. Gara 2 in programma lunedì sempre al Forum.

27-05-2023 23:30

L’Olimpia Milano inizia alla grande le semifinali scudetto della Serie A di basket. Battuta, infatti, la Dinamo Sassari in modo netto al Mediolanum Forum con 23 punti di scarto, 95-72 il punteggio finale per la squadra allenata da coach Ettore Messina.

Non c’è mai stata partita a Milano, con l’Olimpia da subito in vantaggio. Strepitoso Voigtmann con 22 punti, doppia cifra per Datome, Shields e Baron. Il massimo vantaggio è stato anche di 33 punti, ma alla fine 22. Gara 2 ancora al Forum lunedì sera.