Serie C: cambia la divisione geografica dei gironi: si torna a nord, centro e sud

La Serie C ha già gettato le basi per il futuro campionato, il 2021-2022 infatti, vedrà una sorta di nuova geografia per i gironi: si torna infatti alla divisione nord, centro e sud, che rimpiazza quella degli ultimi anni che vedeva un criterio di divisione con nord-est, nord-ovest e sud.

Nonostante ci siano ancora Playoff da terminare e promozioni dalla D da decidere, il Consiglio Direttivo ha preso una decisione ufficiale. La formazione dei gironi del campionato di Serie C per la stagione 2021-22 avverrà quindi, secondo composizione orizzontale nord/centro/sud.

Lo ha stabilito ieri il Consiglio Direttivo della Lega Pro. Decisione votata all’unanimità, per la necessità di contenere i costi, dopo una stagione piegata dal Coronavirus, agevolando gli spostamenti delle società, riducendo il più possibile le distanze per le trasferte. Scelta presa dopo un importante lavoro avviato a febbraio dalla Commissione per la composizione dei giorni che, avvalendosi del supporto di CINECA, ha fornito una base scientifica con dati e proiezioni rispetto a tutte le ipotesi al vaglio.

Questo dopo una sostanziale equiparazione tra i costi di trasferta dei 59 club della stagione 2020-21 sulla base della configurazione attuale e quelli sulla base della configurazione orizzontale, le analisi hanno evidenziato un aumento di circa il 20% dei costi prendendo in considerazione la suddivisione dei gironi sulla base della direttrice verticale”, la chiosa.

OMNISPORT | 01-06-2021 10:49