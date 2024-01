Sinner-Medvedev è la finale degli Australian Open 2024: data, orario e diretta tv e streaming

Il tennista azzurro è approdato in finale. Appuntamento con la diretta tv e streaming domenica 28 gennaio a partire dalle ore 09:30 per tifare Jannik

Ultimo aggiornamento 27-01-2024 09:16

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Non senza una certa soddisfazione per via del risultato eloquente, e il livello di tennis esibito in campo, Jannik Sinner approda alla sua prima finale in un torneo del Grande Slam, nello specifico proprio quello che apre la stagione, gli Australian Open. Contro di lui, in semifinale, Nole Djokovic ha giocato forse non il suo miglior tennis, ma ha anche provato a ribadire una supremazia innegabile, viste le statistiche, in Australia.

Poco male, in finale stavolta ci è andato Sinner che se la vedrà contro Daniil Medvedev che si è reso protagonista di un match estenuante contro il tedesco Alex Zverev, finito al quinto set.

Dove vedere Sinner-Medvedev, la finale

La finalissima di questa edizione 2024 degli Australian Open, dunque, vedrà da una parte l’azzurro Jannik Sinner che ha ceduto appena un set – e solo a Djokovic – e il russo Medvedev che, nella classifica Atp, lo anticipa di una solo posizione nel ranking mondiale. Sulla carta, insomma, il russo vanta un’esperienza superiore e maggiore e una serie di qualità che non dovrebbero essere sottovalutate, né spaventare, però, il talento di San Candido.

Per arrivare fin qui, sul Rod Laver Arena, Jannik ha infilato risultati strepitosi, nonostante l’organizzazione non lo abbia sempre premiato, anzi, in termini di collocazione e orario. E quella lieve polemica lo dimostra. Ma La testa è all’obiettivo, alla finale e all’ingresso nei primi tre quindi poco spazio alle questioni extra.

Testa solo allo scontro conclusivo con Medvedev, arrivato dopo aver superato senza troppi patemi van de Zandschulp, de Jong, Baez, Khachanov, Rublev e Djokovic.

Orario e data della sfida per il titolo

Salvo imprevisti (e nel tennis non sono poi così rari), Sinner dovrebbe scendere in campo domenica 28 gennaio alle ore 9:30 come confermato dall’organizzazione dell’AO per sfidare Medvedev, il quale esce da una autentica maratona.

Stando al programma, Sinner dovrebbe affacciarsi sul campo centrale Rod Laver Arena, quando in Italia approssimativamente saranno le 9:30 come da tradizionale collocazione nel programma del torneo, a seguire il doppio.

L’orario è stato ufficializzato, dopo un piccolo giallo: stando a quanto suggerito dai palinsesti televisivi, prima dell’ufficialità, l’appuntamento era già previsto alle 9:30.

La diretta in tv e streaming

Dunque ricapitolando, la prima finale del Grande Slam per Jannik, tra Sinner e Medvedev, sarà visibile in diretta televisiva sui canali Eurosport 1 e Eurosport 2, inoltre verrà trasmesso anche su Dazn e su Sky (ai canali 210 e 211), e su Tim Vision.

SEGUI LA DIRETTA TV E STREAMING SU DAZN

In streaming la medesima partita sarà possibile seguirla su NOW, in streaming Discovery+ e su SkyGO e DAZN. Per quanti preferissero questa opzione, dunque bisognerà procedere e sottoscrivere a queste condizioni. Diretta testuale, con commenti in tempo reale e l’opinione dei nostri esperti su Virgilio Sport.

Partita: Sinner-Medvedev

Torneo: Australian Open, finale

Orario di inizio: 09:30

Dove vederla in tv: Eurosport 1 e 2, DAZN e Sky, TIM Vision;

Dove vederla in streaming: NOW, Discovery+, SkyGO, DAZN

L’orario della partita

Come anticipato, l’orario della sfida finale tra Sinner e Medvedev è stato confermato in via ufficiale da parte dell’organizzazione degli AO, che si occupa della diffusione del programma e di fissare e comunicare l’avvio con precisione.

Un orario che anche i soli precedenti inducevano a ritenere più che probabile, al netto di ritardi. Orario di inizio, quindi, per le 9:30 di domenica 28 gennaio.

I precedenti tra i due

La sfida sarà dunque ad altissimo livello, come d’altronde, testimoniano i precedenti tra i due top 10: l’azzurro, numero 4 del mondo, e il russo, testa di serie numero 3, si sfidano domenica 28 gennaio – nella mattinata italiana – per il titolo nel primo Slam dell’anno. Il 22enne, a caccia del primo titolo, ha battuto in semifinale il numero 1 del mondo, il serbo Novak Djokovic, in 4 set.

Passiamo ai precedenti tra i due: si tratta del decimo confronto diretto tra i due finalisti. Medvedev è in vantaggio per 6-3, ma Sinner ha vinto gli ultimi 3 duelli andati in scena nel finale della stagione 2023. Sinner ha piegato il russo vincendo 7-6, 7-6 nella finale di Pechino e ripetendosi a Vienna, dove ha prevalso per 7-6, 4-6, 6-3. Quindi, il tris di Sinner è arrivato nelle semifinali delle Atp Finals.

Tre le vittorie tutte concentrate sul finale del 2023. Gli altri confronti diretti giocati lo scorso anno se li è aggiudicati Medvedev: il campione dello Us Open 2021 ha vinto in finale a Rotterdam (5-7, 6-2, 6-2) e nel Masters 1000 di Miami (7-5, 6-3).

Tornando indietro, il primo testa a testa tra i due risale al 2020 al secondo turno del torneo di Marsiglia, dove un Sinner 18enne ha vinto il primo set 6-1, prima di essere travolto 6-1, 6-2 nei restanti parziali. Due i match disputati nel 2021, sempre a Marsiglia ma nei quarti l’altoatesino ha ceduto 6-2, 6-4 e poi alle Atp Finals di Torino, dove Sinner, entrato per sostituire l’infortunato Matteo Berrettini, si è arreso al tie-break del terzo set, per 6-0, 6-7, 7-6. Nel 2022 ai quarti di finale di Vienna dove Medvedev vince 6-4, 6-2.

Qualche anno fa appena, ma già allora sembrava un predestinato. Domenica 28 gennaio la sua prima finale del Grande Slam.

SEGUI LA DIRETTA TV E STREAMING SU DAZN