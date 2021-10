Sofia Goggia, oltre lo sci: l'investimento della sportiva

Mentre ci si prepara all’inizio della nuova stagione, Sofia Goggia, coltiva altri interessi.

La sciatrice, come riporta La Repubblica ha deciso di investire in un’azienda agricola che alleva 2500 galline.

“Ho deciso di investire nel progetto ‘Le Selvagge’ – conferma -, vivono allo stato brado in un bosco sopra Nembro e sotto Selvino, a Lonno, ascoltano musica classica tutto il giorno e le loro uova, certificate come biologiche, sono vendute anche a ristoranti top, ad esempio quelli di Cracco a Portofino e a Milano e il ‘Carlo Magno’ a Brescia. Durante il Covid venivano dei ragazzi, figli di amici dei miei genitori, a vendermi le uova: costavano poco, quasi me le davano gratis. Tramite loro ho conosciuto questa realtà che mi ha incuriosito: il progetto di Marco Rossi mi ha entusiasmato. L’iniziativa ha avuto una eco importante nella Bergamo di quei brutti giorni: l’azienda ha cominciato a vendere ai privati, poi agli esercizi commerciali e ai ristoranti”.

OMNISPORT | 13-10-2021 13:48