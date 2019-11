Somma-Palmeri, è rissa sul web per l'accusa a Ronaldo

È scoppiata una vera e propria bufera su Internet per la pubblicazione di un vecchio video tratto da Juventus TV e risalente all’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League del 2018, quando Cristiano Ronaldo fece fuori la squadra di Allegri trasformando al 97’ al Bernabeu il contestatissimo rigore dell’1-3 nella semifinale di ritorno.

Nel filmato, ripescato da alcuni account interisti, il giornalista Claudio Zuliani accusa Ronaldo di essere un simulatore abituale, arrivando a chiamarlo “er piscina”, mentre la conduttrice Monica Somma lo definisce “ridicolo”.

BOTTA E RISPOSTA. Tornato d’attualità per le polemiche successive al rigore concesso da Guia al portoghese in Juve-Genoa, il video è stato condiviso anche dal giornalista Tancredi Palmeri, che ha così scatenato l’ira della Somma.

“Non è carino che non mi tagghi! Io ti ho regalato spazi interi il lunedì sera a JTV per le p… che scrivevi”, il primo commento della conduttrice di JTV.

“Ah signora contessa c’è anche lei, il suo stile la precede! La reazione smodata denota che io abbia toccato un nervo scoperto evidentemente. Ma non c’è bisogno che tagghi nessuno cara, i miei tweet arrivano comunque, se arrivano anche a chi sta ben al di sopra di me e te…”, la replica di Palmeri che non ci sta a subire l’attacco della Somma.

La lite va avanti. “Non parlare di stile che ti ci sei rovinato con il tuo”, continua la Somma.

E Palmeri: “‘Rovinato’. Vedo che sei informata sulle mosse operate da chi ti circonda. Parlane pure, vediamo chi ha più da perderne a parlarne. Tuttavia certe prepotenze contano solo fino al confine, no problem”.

E poi la stoccata alla Somma: “Cmq: perché parli di me? Sei tu che hai definito Cristiano ridicolo”.

LE REAZIONI. Il “duetto” scatena i follower di Palmeri. “Adesso invece ‘er piscinas’ è diventato un super eroe – il commento di Seb1 -, letteralmente, visto che è uscito pure il fumetto su super Cristiano… un esempio per i più giovani”.

“Ora che lo fa per loro è accettabile però che disagio”, aggiunge Alessandra. Mentre il bianconero Fabio chiosa: “Da juventino continuo a pensare la stessa cosa… ma il fatto che oggi vi scoppiano i fegati non lo cambia nessuno”.

SPORTEVAI | 01-11-2019 10:00