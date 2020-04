Spadafora: "Data 4 maggio ancora da confermare"

"Si parla tanto di ripartenza dello sport in questi giorni. Intanto, la data del 4 maggio dovra' essere confermata nei prossimi giorni, spero di poterla mantenere, ma riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse".

Lo ha dichiarato il ministro delle politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora attraverso un video, parlando della ripresa degli allenamenti. "Adesso dobbiamo creare dei protocolli per mettere in sicurezza tutti gli sport e tutti coloro che vogliono riprendere a praticare sport in sicurezza anche in luoghi e contesti dove lo spazio e' poco o dove non ci sono strutture che consentono di utilizzare ambienti ampi e rispettare tutte le regole. Li' dobbiamo inventarci delle formule, per contemplare l'esigenza sacrosanta della sicurezza per la salute di tutti, con il fatto che si possa riprendere a fare sport a tutti i livelli. Non parliamo solo di calcio e di serie A" ha precisato Spadafora. "Le prossime settimane saranno fondamentali per capire come evolve la situazione sanitaria e come, se e quando potranno riprendere le competizioni sportive di ogni tipo e livello. Intanto, la preoccupazione e' la salute di tutti noi e fare in modo che tutto il mondo dello sport non subisca danni irreparabili da questa crisi sanitaria".

SPORTAL.IT | 16-04-2020 21:59