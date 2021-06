Sponsorship e Value Proposition: quale futuro per il brand marketing?

La pandemia ha cambiato diversi equilibri nel mondo del marketing e accelerato alcuni trend. Gli attori del mondo del calcio, quindi club e leghe, si sono ritrovati nella condizione di non poter offrire più la visibilità garantita ai brand dalle partite allo stadio con il pubblico. La proposta di valore deve quindi essere riformulata.

Ne parleremo nella settima puntata del Social Football Café, un evento organizzato da Social Media Soccer in occasione dell’episodio dal titolo “Sponsorship and Value Proposition: quale futuro per il brand marketing?” che vedrà ospite il nostro Lucio Napolitano insieme a Mariano Tredicini di Tim e Damiano Cori di Social Media Soccer.

SOCIAL-FOOTBALL-SUMMIT | 23-06-2021 08:30