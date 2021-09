Tegola per Conegliano: Sylla out per alcune settimane

La notizia era nell’aria ma ora è diventata ufficiale. L’Imoco Conegliano dovrà rinunciare, almeno per la prima parte della stagione, a Miriam Sylla. La capitana della Nazionale, che si è infortunata sabato scorso al ginocchio, volerà in Spagna per alcune terapie.

Da questo weekend sarà a Siviglia dove effettuerà le prime settimane della fase iniziale delle terapie di recupero, che poi continuerà al rientro a Conegliano con lo staff medico dell’Imoco Volley. I tempi esatti di recupero verranno stabiliti dopo il rientro di Sylla dalla Spagna. Altra tegola per il club dopo l’infortunio di Sarah Fahr.

OMNISPORT | 23-09-2021 14:07