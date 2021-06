Tennis, via libera alla presenza del pubblico per gli US Open 2021

Buone notizie per gli US Open di tennis.

L’ultima e quarta prova dello Slam, in programma a New York, dal 30 agosto al 12 settembre vedrà presente il pubblico sugli spalti. L’annuncio è stato dato oggi dall’USTA. la federazione americana del tennis con i biglietti in vendita già dal mese prossimo.

Lo scorso anno, come accaduto per tutte le prove Slam il torneo si era giocato a porte chiuse, con la vittoria di Thiem al maschile e della Osaka al femminile. Per lo sport americano è un ulteriore passo verso la normalità con il 70% della popolazione che ha ricevuto, secondo gli ultimi dati, almeno una dose del vaccino.

OMNISPORT | 17-06-2021 11:37