Thibaut Pinot vede nero: "Bilancio del Tour of the Alps? Catastrofico"

Ha provato a raddrizzare un Tour of the Alps piuttosto anonimo con una fuga all’ultimo giorno ma anche oggi Thibaut Pinot ad un certo punto ha dovuto alzare bandiera bianca.

Il francese della Groupama-FDJ, presente all’ex Giro del Trentino per rifinire e fare il punto sulla sua condizione in vista del prossimo Giro d’Italia, per tutta la manifestazione ha dpvuto convivere con alcuni fastidiosi problemi alla schiena, un malessere che ha profondamente inciso sulle sue prestazioni.

“Tutte le mattine ero motivato per andare in fuga. Oggi ho avuto anche un buon tempismo e una buona gamba ma ad un certo punto poi purtroppo sono tornati i miei problemi alla schiena e avevo troppo dolore per spingere ancora. Sono contento dei primi tre quarti della mia corsa, ma mi è mancato l’ultimo quarto”.

“Mi ha fatto piacere poter incidere oggi ma è stato un po’ come gli altri giorni, più passavano i chilometri e più andava male. È frustante non potersi giocare la tappa, soprattutto quando vedi che la fuga arriva al traguardo” ha commentato mesto il corridore transalpino che, tracciando un bilancio della sua partecipazione al Tour of the Alps, non ha usato mezzi termini.

“Il bilancio? Catastrofico, non c’è stato molto di positivo in questa settimana” ha ammesso Pinot, la cui presenza al via del prossimo Giro d’Italia ora pare sempre più in dubbio.

OMNISPORT | 23-04-2021 19:59