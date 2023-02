"Thuram via a giugno", Inter all'erta

Il club nerazzurro ha sempre in lista acquisti l'attaccante francese

19-02-2023 22:09

Marcus Thuram lascerà il Borussia Monchengladbach al termine della stagione: a confermarlo il direttore sportivo del club tedesco Roland Virkus a Sport 1.

“Abbiamo deciso di mollare la presa per Marcus Thuram. Dobbiamo accettarlo, ci sono club ancora più grandi dove Marcus potrebbe andare. Il fatto che i giocatori ci lasceranno senza guadagnarci non è una situazione positiva e non posso nemmeno addolcire la pillola più di tanto”.

Tra i tanti club sul nazionale francese c’è anche l’Inter, pronta a tornare a farsi avanti in estate.