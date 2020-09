Tirreno-Adriatico, strepitoso Ackermann in volata

Pascal Ackermann ha vinto la prima tappa della Tirreno-Adriatico, giunta alla sua 55esima edizione. A Lido di Camaiore il 26enne ciclista tedesco della Bora-Hansgrohe ha superato in volata il colombiano Fernando Gaviria, beffato dalla sua rimonta. Terzo Magnus Cort Nielsen della EF Pro Cycling.

Molto soddisfatto Ackermann: “E’ stata una vittoria incredibile in una prima tappa di una corsa bellissima. Grazie a tutta la squadra che ha lavorato per me, sono molto felice. Ho fatto una buona volata, ho vinto sopratutto grazie al colpo di reni finale”.

OMNISPORT | 07-09-2020 17:11