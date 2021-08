Tokyo 2020, golf: medaglia d'oro a Xander Schauffele. Italiani lontani

Si è concluso presso il Kasumigaseki Country Club, presso la prefettura di Saitama, il torneo olimpico 20202 di golf maschile.

La medaglia d’oro è andata allo statunitense Xander Schauffele grazie al decisivo ultimo giro chiuso in 67, con 266 colpi totali. Per il classe ’93 si tratta del punto più alto di una carriera che non lo ha mai visto vincere Major, con il secondo posto al Masters 2019 e all’Us Open dello stesso anno come migliori risultati.

Argento per lo slovacco Rory Sabbatini a quota 267.

In corso un acceso spareggio per la medaglia di bronzo, con ben sette giocatori coinvolti: Pan (Taiwan), i giapponesi Morikawa e Matsuyama, il cileno Pereira, il colombiano Munoz, il nordirlandese McIlroy e il britannico Casey.

Schauffele succede al britannico Justin Rose, campione a Rio 2016 nell’edizione che aveva visto il ritorno del golf ai Giochi dopo un’assenza di oltre cento anni, dai tempi di St. Louis 1904.

Deludente il bilancio degli italiani. Guido Migliozzi ha concluso con un par alla buca 18 crollando dall’11° al 32° posto con un ultimo giro da 72 colpi (+1) per il definitivo -8..

Meglio ha fatto Renato Paratore: il romano, chiamato a sostituire all’ultimo l’infortunato Francessco Molinari, ha chiuso al 27° posto a -9.

