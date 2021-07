Tokyo 2020: Guido Migliozzi in rimonta

Guido Migliozzi in rimonta a Tokyo 2020: nel secondo round, sospeso per maltempo con ancora 16 giocatori in campo, si chiuderà solo sabato prima dell’inizio del terzo giro, il vicentino con una prova bogey free e un parziale di 65 (-6) su un totale di 136 (71 65, -6) colpi, risale dalla 41/a alla 11/a posizione.

Davanti a tutti c’è l’americano Xander Schauffele, nuovo leader con 131 (68 63, -11) dopo una prova da record. Tiene Renato Paratore, da 41/o a 39/o con 141 (71 70, -1). Al Kasumigaseki Country Club (East Course, par 71), bella reazione dei grandi favoriti della vigilia. Il californiano Schauffele, quinto nel world ranking, con un giro chiuso in 63 (-8), con due eagle, altrettanti bogey e sei birdie, ha eguagliato il round più basso firmato alle Olimpiadi nonché il primato del percorso di gara. Il 27enne di La Jolla ha un solo colpo di vantaggio sul messicano Carlos Ortiz, da 3/o a 2/o con uno score di 132 (-10).

OMNISPORT | 30-07-2021 13:46