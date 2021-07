Tokyo 2020: Rohan Dennis rinuncia alla prova in linea

Colpo a sorpresa: l’Australia perde un uomo in vista della prova in linea dei Giochi di Tokyo 2020.

Il due volte campione del mondo della cronometro Rohan Dennis non è infatti fra i corridori presenti nella startlist definitiva, con la sua nazionale che sarà così rappresentata da un uomo in meno nella corsa in programma nella mattinata italiana di sabato 24 luglio.

Perchè il corridore è giunto a questa decisione? La motivazione principale che per certi versi sorprende, è che va chiaramente vista con l’intenzione del classe 1990 di prepararsi al meglio per la prova contro il tempo in programma mercoledì 28 luglio.

OMNISPORT | 23-07-2021 09:25