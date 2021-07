Tokyo, Dell'Aquila dopo l'oro: "Sono sereno e resto umile"

Al momento è l’unico oro italiano all’Olimpiade di Tokyo: si tratta di Vito Dell’Aquila, il vincitore del taekwondo nella categoria 67 kg. Il 20enne però mantiene i piedi per terra: “Mi sento tranquillo, il successo che ho ottenuto non mi ha schiacciato. Mi sento come se avessi vinto una gara ma non l’Olimpiade. Come se tutto fosse nella norma, sono felice perché è giusto mantenere i piedi per terra”.

“A casa? Era il sogno anche dei miei genitori, sono al settimo cielo. Era un brutto periodo per la morte di mio nonno, festeggeremo la medaglia e nonno per tutto quello che ci ha dato. Sono fiero di aver diffuso il mio cognome in tutto il mondo. Ho la faccia da bravo ragazzo? Il taekwondo è uno sport da combattimento ma anchhe olimpico, quindi non bisogna pensare che siamo tutti aggressivi. io sono tranquillo e sono fiero, mi piace essere così ed essere visto così. Fuori dalla pedana devi essere ciò che sei”.

OMNISPORT | 26-07-2021 13:05