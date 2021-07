Tokyo, Lefevere spiega le ragioni della prestazione di Evenepoel

Se Remco Evenepoel ha reso sotto le aspettative in occasione della prova su strada ai Giochi olimpici, il motivo, almeno secondo Patrick Lefevere, è solo uno ed è da ricercare nella preparazione svolta nei mesi invernali dal nativo di Schepdaal.

“Remco ha detto a Klaas Lodewyck (un direttore sportivo della Deceuninck-Quick Step, ndr) che all’inizio aveva buone gambe, ma che dopo cinque ore di corsa non riusciva più a spingere i watt che fa normalmente” ha rivelato il team manager della formazione belga.

“Non posso negare che questa è un’altra mazzata sulla sua testa. Mentalmente non è piacevole, perché aveva scommesso tanto sui Giochi in questa stagione. Penso che sia tutto conseguenza del suo brutto inverno. Remco non ha potuto gettare tutte le basi che gli servivano e quindi è in ritardo” è stata la riflessione Lefevere il quale, poi, ha provato a ipotizzare quale sarà il rendimento del suo pupillo nelle prossime settimane.

“Per il resto della stagione, penso che dobbiamo essere realisti, dovrà lottare. Proveremo a tirarne fuori il meglio, e magari otterremo anche una bella vittoria. Dopodiché, procederemo a un reset completo. Questo inverno ripartiremo da zero e ricostruiremo tutto” ha affermato deciso il sessantaseienne di Moorslede.

OMNISPORT | 26-07-2021 18:00