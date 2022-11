Torino, ai granata piace il giovano talento dell’Hellas, Sulemana

29-11-2022 17:54

Ibrahim Sulemana, giovane mediano ghanese in forza all’Hellas Verona piace moltissimo a Ivan Juric che lo vorrebbe portare al Torino. La notizia, riportata dal Corriere di Verona, non fa altro che confermare il “modus operandi” dei granata, molto attenti al portafoglio ed a far crescere giovani promettenti. Sulemana è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas e in questa stagione ha già fatto segnare cinque presenze in serie A.

Il Direttore dell’Area Tecnica del Torino, Davide Vagnati, da qualche giorno in Qatar per seguire i giocatori granata in forza alla nazionale serba, sta lavorando anche sul rinnovo del portiere Vanja Milinkovic-Savic. Pare che proprio in queste ore si sia trovato l’accordo tra l’agente del giocatore e il Toro per prolungare il contratto di Vanja, in scadenza nel 2024.