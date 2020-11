Marco Giampaolo è risultato positivo al Coronavirus. Il tecnico del Torino si è sottoposto a un tampone nei giorni scorsi dopo la positività riscontrata in un membro dello staff tecnico: il gruppo squadra resta così in bolla.

Il tecnico granata, in isolamento fiduciario, è ora in dubbio in vista della sfida domenica prossima a San Siro contro l’Inter, alla ripresa del campionato dopo la pausa per le Nazionali.

OMNISPORT | 15-11-2020 15:16