Tour de France, Pogacar esalta la squadra: “Lavoro fantastico”

Dopo quella nella cronometro, Tadej Poagcar è riuscito a conquistare una vittoria anche in una tappa in linea imponendosi di forza sull’arrivo in salita del Col du Portet.

Lo sloveno, protagonista di diversi allunghi nel finale prima della volata conclusiva, subito dopo il traguardo ha voluto sottolineare il grande lavoro svolto dalla squadra oggi e, più in generale, nelle ultime giornate di corsa.

“La squadra ha lavorato molto duramente ogni giorno per difendere la maglia gialla. I ragazzi hanno fatto un lavoro fantastico. Ci abbiamo provato e ci siamo riusciti, sono molto contento” ha detto dopo il traguardo il talento di Komenda.

“Ogni volta che provavo a scattare erano insieme con me, ho provato e riprovato più volte e alla fine ho sprintato negli ultimi 50 metri” ha raccontato raggiante Pogacar, bravo a non fidarsi dell’atteggiamento di Carapaz negli ultimi chilometri.

“Ci siamo detti che Carapaz stava facendo un bluff ed era da pericoloso, poi infatti è partito e sono riuscito a riprenderlo”.

Per l’ecuadoriano però allo sprint non c’è stata storia: Pogacar, molto brillantemente, lo ha staccato di ruota andando a vincere la sua seconda tappa al Tour 2021.

OMNISPORT | 14-07-2021 18:26