Troppo rumore nel Villaggio olimpico, interviene la polizia

II Comitato organizzatore, per bocca del direttore generale Toshiro Muto, ha raccontato che sabato notte qualcuno ha pensato di far bisboccia nel parco del Villaggio. “Abbiamo appreso che all’interno del parco del Villaggio olimpico diversi atleti si sono riuniti a bere. Prenderemo gli opportuni provvedimenti”, ha detto Muto.

Secondo quanto ha ricostruito poi l’agenzia di stampa giapponese Kyodo, sabato notte all’incira alle due alcuni degli addetti al Villaggio olimpico ha chiamato la polizia per il troppo rumore. I poliziotti si sono recati al parco, senza però trovare più nessuno. Il consumo di alcolici è consentito nel Villaggio olimpico, ma da disposizioni anti-Covid, deve avvenire in solitudine in camera.

01-08-2021 12:31