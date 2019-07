Tutti pazzi per la favola Madagascar

Il Madagascar, una delle tre squadre esordienti in Coppa d'Africa, ha chiuso il gruppo B al primo posto (mettendosi dietro Nigeria, Guinea e Burundi). Il pass per gli ottavi di finale è stato festeggiato, con grande entusiasmo, in patria (dove, qualche giorno fa, si è consumata una tragedia, con 16 morti).

"Questo è un giorno speciale per ogni giocatore del Madagascar e per tutti coloro che vivono nel nostro Paese. Eravamo tristi per la tragedia accaduta durante il Giorno dell'Indipendenza. Questo è un dono per il popolo del Madagascar", le parole di Nomenjanahary, in gol contro la Nigeria.

