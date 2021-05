UAE Team Emirates: ufficializzato il calendario di Tadej Pogacar verso il Tour

Confermato il calendario di Tadej Pogacar verso il Tour de France 2021.

Trovano conferme le parole da lui stesso pronunciate nelle scorse settimane: il leader della UAE Team Emirates quest’anno non sarà al via del Giro del Delfinato, tradizionale appuntamento di rifinitura verso la Grande Boucle, per prendere invece parte al Giro di Slovenia.

Prima del via da Ptuj il 9 Giugno, il ciclista sloveno svolgerà invece un più consueto ritiro in altura, in questa occasione al Sestriere, mentre dopo la rassegna di casa sarà invece al via dei Campionati Nazionali. Una scelta, oltre che emotiva, anche dettata dalla necessità di evitare anche complicati trasferimenti ed eventuali restrizioni legate al covid.

“Ho tanta voglia di tornare in gara – commenta – Sono stato comunque impegnato dopo la mia ultima gara nella Liegi-Bastogne-Liegi, ma sto bene e sono pronto per concentrarmi sui miei prossimi obiettivi. Tornerò al Tour of Slovenia a due anni di distanza dalla mia ultima partecipazione nella gara di casa: in quell’occasione, Ulissi vinse la corsa, quindi l’UAE Team Emirates avrà l’onore di provare a confermare quel successo. E’ una corsa che mi piace e che vorrei conquistare”.

OMNISPORT | 19-05-2021 10:25