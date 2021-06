UAE Team, Tadej Pogacar: “Non vedo l’ora del giro di Slovenia”

Tadej Pogacar pronto al rientro alle corse. Come noto ormai da tempo, il suo percorso di avvicinamento al Tour de France 2021 prevede questo mese il ritorno alle competizioni al Giro di Slovenia, una scelta che lo ha evidente escluso dalle partenze del Giro del Delfinato e del Giro di Svizzera.

Il leader della UAE Team Emirates sarà così dal 9 al 13 giugno per la prima volta sulle strade della corsa più importante del suo paese, ovviamente con l’intenzione di portarsi a casa la corsa di cui il compagno Diego Ulissi è campione in carica grazie al successo del 2019.

“Non vedo l’ora di correre il Tour of Slovenia – commenta il classe 1998 – Sarò in gara, assieme ad amici e vecchi compagni di squadra, su strade a me note, mi sentirò a casa e potrò godere del supporto degli appassionati sloveni. E’ un momento d’oro per il ciclismo del mio Paese, la corsa sarà sicuramente entusiasmante. L’UAE Team Emirates potrà contare una squadra forte, ci auguriamo di lottare per vincere”.

OMNISPORT | 07-06-2021 14:21