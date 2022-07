Uefa Women's Euro 2022: il programma di venerdì 15 luglio

15-07-2022 14:49

Dopo il pareggio delle azzurre di ieri contro l’Islanda, che lascia ancora un briciolo di speranza per la qualificazione ai quarti di finale, per l’Europeo di calcio femminile di scena in Inghilterra sarà la volta della terza ed ultima giornata di gare per il Girone A.

Il primo raggruppamento vede, oggi 15 luglio, il seguente programma:

Irlanda del Nord-Inghilterra, una sfida dal solo valore statistico con le padrone di casa già qualificate e l’Ulster già eliminato, ma comunque ricco di fascino e storia per quello che può essere definito il “derby regionale”.

Austria-Norvegia sarà il secondo match che varrà la qualificazione come seconda del gruppo. Le scandinave devono assolutamente battere la compagine austriaca per qualificarsi, in virtù della minor differenza reti.

Entrambe le partite si giocheranno alle 21, con diretta Sky e Rai Sport.