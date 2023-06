Ufficiale in Serie A, a Lecce arriva D’Aversa

L’ex allenatore di Parma e Sampdoria torna alla guida di un club di Serie A, il Lecce comunica anche lo staff tecnico: accordo di un anno più opzione in caso di salvezza

27-06-2023 17:21

L’ex tecnico di Parma e Sampdoria torna in Serie A: Mister Roberto D’Aversa torna alla guida di un club, per la stagione 2023/24 D’Aversa condurrà la guida tecnica della 1^ squadra dell’U.S. Lecce. Come riporta da Tuttomercatoweb, il tecnico tecnico ha sottoscritto un accordo della durata di un anno, con opzione in caso di raggiungimento della salvezza.

Ad assistere il tecnico del corso della stagione ed a formare lo staff tecnico saranno: “l’allenatore in seconda Andrea Tarozzi, il collaboratore tecnico Salvatore Sullo, il collaboratore tecnico e match analyst Simone Greco, il preparatore atletico Danilo Massi, il preparatore atletico e recupero infortunati Giovanni De Luca ed il preparatore dei portieri Luigi Sassanelli” riporta Tuttomercatoweb.