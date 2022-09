US Open 2022: avanti Medvedev e Kyrgios, fuori Auger-Aliassime

01-09-2022 08:14

Tutto facile per Daniil Medvedev, che si è qualificato al terzo turno degli US Open supernaodo in tre set il francese Arthur Rinderknech, numero 58 del mondo, con il punteggio di 6-2, 7-5, 6-4.

Primo set rapidissimo dominato dal numero 1 del mondo, sceso in campo molto concentrato. Rinderknech gli crea qualche problema solo nel secondo parziale, provando a scendere a rete ma senza grandi risultati se non quello di allungare il set, ma dopo il break dell’11° game Medvedev accelera nuovamente e chiude i conti nel terzo con uno score totale di 8 ace e 34 colpi vincenti.

Il russo, campione in carica a Flushing Meadows e giunto alla nona vittoria consecutiva nel torneo, prosegue quindi la marcia in una parte di tabellone che ha visto la sorprendente eliminazione di Felix Auger-Aliassime: il canadese, testa di serie numero 6, ha ceduto in tre set, con un triplice 6-4, al britannico Jack Draper, numero 53 del mondo.

Per Medvedev, che al terzo turno affronterà il cinese qualificato Wu, sembra quindi spianarsi ulteriormente la strada verso i quarti di finale, anche se agli ottavi il russo dovrebbe affrontare la mina vagante Nick Kyrgios, sebbene l’australiano abbia sofferto più del previsto per battere il francese Benjamin Bonzi per 7-6, 6-4, 4-6, 6-4.