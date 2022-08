US Open 2022, Musetti fa la storia contro Goffin. Avanti anche Fognini

31-08-2022 09:40

La pattuglia dei cinque italiani impegnati agli US Open 2022 va avanti quasi compatta al secondo turno. Il solo Lorenzo Sonego è stato eliminato contro l’australiano Thompson, mentre gli altri quattro rappresentanti sono riusciti a ottenere successi pur sofferti all’esordio nell’ultimo Slam della stagione.

Oltre alle stelle Matteo Berrettini e Jannik Sinner, anche Lorenzo Musetti e Fabio Fognini si sono infatti distinti grazie a rimonte destinate a restare nella storia del torneo.

Straordinario il cuore di Musetti che in quattro ore e mezzo ha avuto la meglio sull’esperto belga David Goffin, battuto per 3-6, 7-5, 6-4, 3-6, 7-6 (11-9).

Partita “pazza” in cui il belga ha servito per il match per tre volte nel quarto set sul 5-2, 5-4 e 6-5 ed è stato avanti di tre punti nel long tie break finale, ma il Musetti post trionfo ad Amburgo contro Alcaraz ha un cuore infinito che gli consente di supplire agli errori gratuiti commessi durante un match comunque molto falloso da ambo le parti e condizionato dal clima. Per Musetti al secondo turno c’è la sorpresa Gijs Brouwer che ha eliminato in tre set Adrian Mannarino.

In pieno “Fognini-style” invece il match che ha visto il ligure eliminare il quotato russo Aslan Karatsev col punteggio di 1-6, 5-7, 6-3, 6-1, 6-4 e regalarsi il pass al secondo turno contro Rafa Nadal.

Mai in partita nel primo set, Fognini svolta nel secondo, perso, ma lottando. Così la partita cambia improvvisamente faccia nel terzo set e nel quarto, dominato dall’azzurro che nel parziale finale approfitta del crollo psicofisico del russo.