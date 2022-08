US Open 2022, Sinner avanti a fatica: all'inferno e ritorno contro Altmaier

31-08-2022 09:26

Il debutto di Jannik Sinner agli US Open 2022 è troppo sofferto per essere vero. L’altoatesino impiega cinque ore e mezzo e cinque set per avere ragione del tedesco Daniel Altmaier, numero 93 del mondo, e guadagnarsi l’accesso al secondo turno contro lo statunitense Christopher Eubanks.

Evidentemente le eliminazioni al primo turno a Cincinnati e Montreal non erano state casuali e il Sinner di questa parte di stagione non è quello che un mese fa trionfava ad Umago contro Alcaraz. Non resta che prendere di buono il risultato e sperare che Jannik stia soffrendo solo il caldo umido di New York, fatto sta che il punteggio di 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 la dice lunga sulle inattese difficoltà trovate da Sinner, che nel secondo e nel terzo set sembrava aver rimesso a posto le cose dopo un inizio troppo contratto in battuta, con due break concessi.

Le streghe tornano a palesarsi nel quarto set, nel quale quasi senza accorgersene Sinner finisce sotto 4-1 e finisce sotto 4-1. Nel quinto dramma sportivo sfiorato, Jannik va sotto 0-40 nel terzo gioco, ma risale e riesce a portare a casa la partita sotto lo sguardo preoccupato del coach Simone Vagnozzi e del super coach Darren Cahill.