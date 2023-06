US Open, trionfo a sorpresa di Clark: dedica alla mamma scomparsa

L'americano: "Mi ha seguito da lassù, ho sentito la sua presenza accanto a me".

19-06-2023 17:46

Pazzesco in America: A sorpresa è stato Wyndham Clark a vincere il 123esimo US Open della storia. L’americano classe 1993 solo lo scorso anno si trovava al 293° posto del ranking e nella sua carriera non si era mai posizionato sopra il 75°. Una vera e propria impresa per il ragazzo di Denver, che ha preceduto di un solo colpo Rory McIlroy e si è messo alle spalle il numero uno al mondo Scottie Scheffler.

Queste le parole di Clark dopo la grande impresa: “Mi ha seguito da lassù, ho sentito la sua presenza accanto a me. Purtroppo non può essere qui a condividere questa gioia con me. Mi manchi mamma. So di essere un giocatore di questo livello, lo sapevo anche due-tre anni, quando la gente nemmeno sapeva chi fossi. Ho sempre pensato di poter competere contro i migliori al mondo – ha detto dopo la vittoria -, quest’anno finalmente l’ho dimostrato”.

A maggio Clark ha vinto il Wells Fargo Championship, realizzando la sua prima vittoria nel PGA Tour. Appena un mese dopo, l’americano ha conquistato il primo major in carriera. Se fino a qualche giorno fa era una sconosciuto, adesso dopo 137 gare nel tour tutti hanno imparato a conoscere il nuovo re US Open.

CLASSIFICA

1. Wyndham Clark (Usa) -10

2. Rory McIlroy (N.Irl) -9

3. Scottie Scheffler (Usa) -7

4. Cameron Smith (Aus) -6

5. Tommy Fleetwood (Ing), Rickie Fowler (Usa), Min Woo Lee (Aus) -5

8. Harris English (Usa), Joohyung Kim (S.Corea) -4

10. Austin Eckroat (Usa), Dustin Johnson (Usa), Jon Rahm (Spa), Xander Schauffele (Usa) -3.