Utah Jazz, Snyder per nulla impressionato dai numeri di Gobert

03-11-2021 17:58

Sono numeri di primissimo piano quelli che ha fatto registrare finora Rudy Gobert. Il francese sta viaggiando a 15.7 punti, 17.6 rimbalzi e 2 stoppate, cifre queste che hanno aiutato non poco i Jazz ad iniziare la stagione con un convincente record di 6 vinte e 1 persa.

Coach Quin Snyder però, al contrario di molti addetti ai lavori, non si è detto per nulla impressionato da quanto realizzato dal centro francese in queste prima sette apparizioni stagionali.

“Non sono sorpreso. Rudy impatta in maniera evidente quando è sul campo. Quando guardiamo una partita, spesso osserviamo la palla. Rudy mette in difficoltà tutti, fa sbagliare i tiri per poi prendere il rimbalzo” ha affermato il capoallenatore di Utah.

“È difficile quantificare bene quello che fa. Gli avversari vorrebbero sempre portarlo fuori dall’area perché sanno cosa può fare. La nostra compagine è costruita attorno a Rudy. E quando una squadra è costruita attorno a te vuol dire molto. L’essenziale è comunque vincere, bisogna fare le cose giuste per vincere” ha spiegato Snyder con fare molto lucido.

OMNISPORT