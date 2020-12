Varese nella tana di Venezia, Bulleri: "Sono fortissimi"

Quella tra Reyer Venezia e Varese sarà un match tra due delle squadre più condizionate dal Coronavirus nella prima parte di stagione.

I lombardi di coach Bulleri ci arrivano al termine di una settimana quasi normale, ma l’ex play della Nazionale, che ha parlato in conferenza stampa, è consapevole di quanto sarà impegnativa la sfida del Taliercio: “Venezia è una squadra che ha avuto tantissime problematiche non solo di natura fisica, ma anche legate al Covid, eppure è una formazione che ha un roster talmente importante che non la si può non collocare nella parte alta della classifica. Servirà una grande impresa, ma ci proveremo”.

Bulleri ha parlato anche dell’arrivo di Anthony Beane, dopo lo svincolo da Roma: “È prematuro parlare di quello che sarà il suo ruolo. Deve inserirsi, ma di lui ci è piaciuto l’atteggiamento e la disponibilità”.

OMNISPORT | 19-12-2020 10:28