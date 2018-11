Varriale: Anche i beoti ora sanno che era rosso per Benatia

Un giorno e mezzo dopo non si placa la polemica sull’arbitraggio di Mazzoleni e continuano i dibattiti accesi tra coloro che si lamentano per il mancato cartellino rosso a Benatia in occasione del rigore per il Milan – poi sbagliato da Higuain – e quelli che sostengono che la decisione è stata giusta. Anche Enrico Varriale sta prendendo parte alla disputa e su twitter ha postato il parere dell’ex arbitro Marelli (“La scelta corretta avrebbe dovuto essere il calcio di rigore, poi assegnato, ed il cartellino rosso per Benatia, reo di aver interrotto una chiara occasione da rete senza valida contesa del pallone. Perché Mazzoleni non ha nemmeno ammonito Benatia? La risposta, probabilmente, è che Mazzoleni non abbia nemmeno pensato al doveroso provvedimento disciplinare. In queste circostanze, di fronte ad un episodio sfuggito in presa diretta, può capitare che per un qualche motivo, superficialità, disattenzione, ci si concentri sulla scelta più importante”). Quindi ha commentato scrivendo: “Spiegazione esaustiva e comprensibile anche da tutti i beoti che da ieri cianciano di regolamento. Poi, in 10 contro 11, magari @juventusfc avrebbe vinto 3 a 0, ma #Benatia andava espulso e #Mazzoleni ha commesso un errore grave. La seduta è tolta”.

LE REAZIONI – La seduta su twitter però resta aperta per i tanti commenti in disaccordo sulla questione da parte dei follower, cui Varriale ha risposto così: I”o ho preso come punto di riferimento una spiegazione esaustiva che, regolamento alla mano, è indiscutibile e che, chiunque sa di calcio aveva già compreso ieri sera al momento del mani di #Benatia. “. Non è bastato però a fermare l’ondata di rimproveri. C’è chi scrive: “#Varriale, dove eri la scorsa settimana quando #Marelli diceva che alla #juve era stato negato un rigore solare per fallo di mano? Ah giusto, a cena”, c’è chi posta una foto di Caccamo (il celebre personaggio giornalista-tifoso del Napoli di Mai dire Gol inventato da Teocoli) e chi conclude: “Sa cosa fa una certa rabbia caro Varriale? Vedere questo suo puntiglio solamente in 2 casi: – episodio a sfavore del @sscnapoli – episodio a favore della @juventusfc A parti invertite lei non fa MAI una piega (vedi martedì in Champions o turno scorso di campionato). Come mai?”.

