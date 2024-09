Vedova Schillaci rompe il silenzio, il commovente messaggio e l’ultimo saluto

Barbara Lombardo, moglie di Totò Schillaci, ricorda il compagno scomparso pochi giorni fa per un tumore al colon con un toccante post su Instagram

A pochi giorni dalla scomparsa di Totò Schillaci, morto all’età di 59 anni per un tumore al colon, la moglie Barbara rompe il silenzio sui social. E lo fa con un post molto toccante da cui emerge con prepotenza l’amore che legava la coppia.

La vedova Schillaci rompe il silenzio: il post commovente

Poche parole accompagnate da uno scatto che ritrae due mani che si stringono. “Amore mio stringi forte la mia mano, non lasciarla mai. Aiutami ad affrontare questo dolore immenso. Io ti amerò per sempre” ha scritto su Instagram Barbara Lombardo, a distanza di una manciata di giorni dalla morte di Totò, eroe delle notti magiche di Italia ’90, Mondiale che vide gli azzurri chiudere al terzo posto e Schillaci laurearsi capocannoniere.

I due si sposarono nel 2012, nonostante l’ex calciatore di Messina, Juventus e Inter si fosse definito “allergico” alle nozze. Invece, la coppia è riuscita a creare una splendida famiglia allargata con i tre figli di lui, Mattia, Jessica e Nicole, e il figlio di lei, Alberto, che Schillaci ha “cresciuto e amato come fosse il suo”.

Totò pazzo di Barbara e l’esperienza a Pechino Express

Il loro è stato un amore talmente forte, intenso e sincero che neppure l’assenza terrena di Totò e il tempo riusciranno a scalfire. In un’intervista Schillaci spiegò che i due si conoscevano da tanto e che per molti anni sono stati legati solo da un’amicizia. Poi, una volta entrambi single, si sono fidanzati suggellando il loro amore con il matrimonio. Insieme hanno anche partecipato a Pechino Express arrivando in semifinale e diventando una delle coppie più amate di sempre. L’ex attaccante della Nazionale, che in precedenza aveva preso parte anche ad altri reality show come L’Isola dei Famosi, ha vissuto l’esperienza al programma di Sky come una rivincita contro il tumore che lo aveva colpito.

Anche la figlia Jessica ha ricordato il papà sui social

Non solo la compagna, anche la figlia di Schillaci, Jessica, si è affidata ai social per ricordare il papà. “È ancora troppo presto per scrivere di te. È ancora troppo presto per sbiadire quei ricordi, ancora troppo indelebili. Sento ancora troppo il calore della tua mano che non c’è più. Vorrei che me la stringessi ancora”. Parole che testimoniano quanto fosse unita la famiglia Schillaci.