Vela: Luna Rossa a Cagliari per preparare l'America's Cup

L'imbarcazione Italiana alla caccia del Trofeo nel 2024

29-03-2023 10:18

Luna Rossa si sta impegnando a Cagliari in occasione dell’Americas Cup nel 2024. Mancano circa 18 mesi alla prossima edizione della massima competizione velistica nelle acque di Barcellona, con l’imbarcazione italiana che sogna in grande dopo aver impensierito Team New Zealand nella baia di Auckland.

L’equipaggio italiano si sta allenando con il prototipo LEQ 12 ed i dati raccolti negli ultimi mesi serviranno per costruire l’AC 75, la barca che tra settembre ed ottobre 2024 andrà alla caccia del trofeo più antico del mondo.

Lo skipper Max Sirena ha parlato ai canali ufficiali dell’America’s Cup: “Non vediamo l’ora di regatare a Barcellona. Abbiamo iniziato recentemente la costruzione della nostra base in Spagna e sarà pronta per luglio. Barcellona è una capitale europea che unisce storia, tradizione e sport: ora tornerà a ospitare un grande evento internazionale di vela dopo le Olimpiadi del 1992. La America’s Cup attirerà appassionati da tutto il mondo e siamo sicuri che la città regalerà grandi emozioni al pubblico, in mare e sulla banchina. Quest’estate avremo la possibilità di regatare a Barcellona sugli AC40, aspettando la prima prelimary regatta a Vilanova, che sarà un importante inizio per tutti i partecipanti“.