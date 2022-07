Verona, Djuric: "Hellas grande opportunità"

06-07-2022 20:48

Dato l’addio alla Salernitana, Djuric ha spiegato la sua scelta di giocare per l’Hellas: “Cosa mi ha spinto ad andare a Verona? La voglia della società di avermi come componente della rosa: appena si è presentata l’opportunità il direttore mi ha contattato e spiegato il suo progetto, al quale ho detto subito di sì. Per me era il momento di affrontare una nuova sfida e sono molto contento di aver preso questa decisione. Sono sicuro di essere arrivato in un’ottima società, organizzata, che ha basi solide e che mi ha fatto immediatamente una buona impressione”.

In occasione della sua presentazione ufficiale, Djuric ha ammesso: “L’Hellas rappresenta per me una grande opportunità e che possa definirlo come un ulteriore step importante nel mio percorso professionale come calciatore. Credo che l’esperienza in questi anni mi abbia aiutato molto. Ad inizio carriera la mia fisicità rappresentava per me sia un fattore positivo che negativo, ma con l’esperienza sono migliorato e ho imparato a sfruttare questa mia caratteristica in diversi modi. In generale mi considero una punta centrale, fisica, che lavora per la squadra”.