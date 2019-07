Vice Sirigu, c'è un candidato

Dal ritiro dell'Aic per i calciatori senza contratto, Stefano Sorrentino ha mandato un chiaro messaggio al Torino: "Il mio sogno è chiudere la carriera in granata, dove tutto ha avuto inizio".

In caso di approdo in granata, l'ex Chievo sarà la riserva di Sirigu: "Davanti ad un portiere come lui bisogna solo mettersi in coda e pensare esclusivamente a farlo star bene visto il campionato spettacolare che ha fatto. Se davvero il Toro mi chiamasse saprei benissimo quale sarebbe il mio ruolo".

"Non ho ricevuto finora nessuna chiamata da Torino, lì poi vivono le mie figlie. Quando hai avuto la fortuna di indossare la maglia granata ti resta appiccicata per sempre, come una seconda pelle" ha concluso Sorrentino.



Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 20-07-2019 14:22