Vincenzo Montella svela il sogno di Mario Balotelli

L’Adana Demispor vive un momento di sensibile ripresa in campionato dopo un avvio di stagione decisamente deficitario.

Decisivo in tal senso è stato l’approdo sulla panchina turca di Vincenzo Montella che, da quando è salito al timone del club, ha conquistato tre vittorie e un pareggio in cinque partite.

Prima il tonfo contro il Karagumruk, poi le nette vittorie contro Rizespor, Gaziantep e Antalyaspor, inframezzate dal prezioso pareggio in casa del Besiktas.

Inizia a vedersi, dunque, la mano del tecnico napoletano e – in parallelo – ha iniziato ad incidere dal punto di vista prestazionale e soprattutto realizzativo anche Mario Balotelli, elogiato dal suo nuovo allenatore nel corso di un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’:

“Ha fatto quattro gol consecutivi in quattro gare diverse: sta ritrovando la forma migliore, i colpi li ha sempre avuti. Ed è mosso da un grande obiettivo che lo spinge”.

L’obiettivo dichiarato dell’ex attaccante di Inter, Milan, Liverpool e Manchester City è quello di ritrovare l’azzurro della Nazionale:

“Tornare in Nazionale è la sua idea fissa. E farò di tutto per aiutarlo. Parliamo tanto e da quando sono qui si allena e si comporta sempre bene. Ha grande voglia, non è ancora al 100% ma vuole ritrovare la condizione per riproporsi in chiave azzurra”.

OMNISPORT | 08-10-2021 10:02