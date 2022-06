Virtus Bologna: Alibegovic e Tessitori salutano le V nere

28-06-2022 08:25

Sarà una stagione importante quella che dovrà affrontare la Virtus Bologna. Oltre agli impegni legati al campionato e alla Coppa Italia infatti, le V nere saranno impegnate anche in Eurolega ragion per cui, la dirigenza felsinea, sta cercando di costruire un roster capace di essere protagonista e reggere gli urti di una stagione lunga e impegnativa.

Oltre a guardare al mercato in entrata, la Virtus inizia a sfoltire i ranghi. Sono due per ora i giocatori che usciranno da Bologna: il primo è Amedeo Tessitori che tra pochi giorni saluterà tutti per passare alla Reyer Venezia, mentre l’altro è un addio a sorpresa ed è quello di Amar Alibegovic.

Anche se in possesso di un altro anno di contratto, Alibegovic non sarebbe stato contento di non aver visto recapitata un’offerta di prolungamento, e avrebbe quindi deciso di uscire con un’opzione prevista contrattualmente, entro la fine di giugno. Così si legge dalla colonne odierne del Corriere di Bologna.