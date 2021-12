Volley, buona la prima per Conegliano. Wolosz: "Siamo pronte"

16-12-2021 13:50

Buona la prima, nel Mondiale per Club, per la Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano che si è imposta con un netto 3 a 0 contro il Fenerbahce. La palleggiatrice Joanna Wolosz, ha spiegato: “Penso che non potevamo iniziare meglio di così abbiamo dimostrato che siamo pronte, come sapevamo e avevamo detto nei giorni scorsi. Tutta la squadra ha spinto dall’inizio, eravamo così cariche che abbiamo dato tutto quello che avevamo nel primo set. Poi c’è stata un po’ di emozione, ma sono contenta che siamo riuscite a vincere in tre set e adesso possiamo riposare”.

OMNISPORT