Volley f., Scandicci consolida il secondo posto in classifica

14-02-2023 15:10

Nel posticipo di ieri la Savino Del Bene Scandicci, ha battuto per 3-1 la Wash4Green Pinerolo, ottenendo la ventesima vittoria stagionale.

MVP dell’incontro Sara Alberti, che chiude con 14 punti (4 muri), gli stessi di Antropova e due in più di Sorokaite. Pinerolo ci prova con super Akrari (15 punti con 4 muri), Zago (14) e Ungureanu (13) ma non bastano. Quattordicesimo successo da tre punti nel campionato della squadra di coach Barbolini, che blinda il secondo posto in classifica rimanendo a -4 dalla capolista Conegliano e a +3 su Milano.

Queste le parole di coach Massimo Barbolini a fine partita: “Questo è il nostro ventesimo successo stagionale? Non lo sapevo. Per me questa è una delle tante vittorie da tre punti e questo è molto importante. Abbiamo ottenuto una bella vittoria, giocando non bene. Dobbiamo preparare meglio la partita di sabato, perché ogni gara vale sempre tre punti e noi non dobbiamo perderli. Le squadre dietro di noi ne stanno perdendo e invece noi dobbiamo essere bravi a continuare a farli”.

SERIE A1

5° GIORNATA DI RITORNO

Sabato 11 febbraio ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata-Vero Volley Milano 0-3 (14-25, 23-25, 21-25)

Domenica 12 febbraio

Volley Bergamo 1991-Igor Gorgonzola Novara 3-1 (25-21, 25-20, 14-25, 25-19)

Prosecco Doc Imoco Conegliano-Cuneo Granda S.Bernardo 3-0 (25-19, 25-21, 25-14)

E-Work Busto Arsizio-Megabox Ond. Savio Vallefoglia 3-0 (25-18, 27-25, 25-12)

Bartoccini-Fortinfissi Perugia-Trasportipesanti Casalmaggiore 3-0 (25-18, 25-20, 25-22)

Domenica 12 febbraio

Il Bisonte Firenze-Reale Mutua Fenera Chieri 3-0 (25-16, 25-14, 26-24)

Lunedì 13 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci-Wash4green Pinerolo 3-1 (25-18, 23-25, 25-22, 25-16)