Volley, Giani: "Dobbiamo fare qualcosa in più per riaprire la serie"

Andrea Giani, allenatore della Leo Shoes Modena ha parlato in vista di gara due (domani alle 17.30) contro la Lube Civitanova sfida decisiva per tentare di andare alla bella e per sperare ancora di poter accedere alle semifinali.

“Da parte nostra non siamo entrati con lo spirito giusto fin da subito, il secondo set è stato bellissimo ma nel terzo non abbiamo dato seguito a ciò che avevamo fatto. Stiamo lavorando su gara due, dobbiamo credere in quello che facciamo e lavorare sodo per portare il match a gara tre, anche se Civitanova ha il match point in mano”.

E poi: “Ogni partita ha il suo trend, si cerca sempre di fare tesoro delle esperienze, positive e negative, ora dobbiamo concentrarci su ciò che dobbiamo fare e sull’atteggiamento da tenere. La Lube ha dimostrato anche nelle difficoltà di avere una identita’ solida e noi con le nostre armi dobbiamo cercare di rompere le loro certezze. Dobbiamo essere perfetti, quello che abbiamo fatto con loro sino ad oggi non basta, dobbiamo fare qualcosa in piu’ per portare la serie alla ‘bella'”.

OMNISPORT | 16-03-2021 14:48