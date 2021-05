Volley, la Nazionale femminile vaccinata a Milano

Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, ha accompagnato, nella giornata di ieri, la Nazionale Femminile di Pallavolo nel punto vaccinale di Palazzo delle Scintille a Milano.

La Nazionale azzurra, guidata dal tecnico Davide Mazzanti, ha raggiunto l’hub direttamente dal ritiro di Cavalese per ricevere la prima dose della vaccinazione in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

Insieme a Malagò erano presenti anche anche il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo, Giuseppe Manfredi, il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco e il Segretario Generale del CONI, Carlo Mornati.

Il Presidente Malagò ha espresso la propria soddisfazione per l’iniziativa. “Sono 5 anni che gli atleti aspettano questo momento e – grazie all’impegno di tutti gli attori istituzionali, che ringrazio – era giusto metterli nelle condizioni migliori per affrontare questo grande evento che sarà come una nuova alba, non solo per lo sport”.

OMNISPORT | 13-05-2021 11:32