Volley, la Powervolley ipoteca la semifinale per il quinto posto

L’Allianz Powervolley Milano ha ipotecato le semifinali dei play off validi per il quinto posto della Superlega 2021. Ieri, dopo la vittoria per 3 set a 1 contro la Gas Sales Bluenergy Piacenza è arrivato il quarto successo su quattro incontri di questa fase.

Il quinto posto significherebbe, infatti, poter disputare la Cev Challenge Cup, vinta dai meneghini qualche settimana fa, anche il prossimo anno. Ora i prossimi due scogli sono Ravenna lunedì e poi Verona il prossimo giovedì.

Milano è apparsa ancora un po’ affaticata ma ha sfruttato i maggiori cambi a proprio favore.

OMNISPORT | 09-04-2021 15:14