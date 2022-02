Volley, Novara già ai quarti di CEV Champions League

02-02-2022 11:22

L’igor Gorgonzola Novara, con due turni d’anticipo, festeggia la qualificazione ai quarti di finale di CEV Champions League femminile 2021-22. La formazione di Lavarini, approfitta, indirettamente del 3-0 a tavolino assegnato al VK Dukla Liberec nella sfida contro la Dinamo Mosca.

Una buona notizia per la formazione piemontese impegnata questo pomeriggio in Turchia (contro il THY), in piena emergenza per il Covid. Le azzurre, colpite da diversi casi di Covid-19 dopo la trasferta vittoriosa di Cremona, dovranno fare a meno di ben cinque atlete, al momento positive e impossibilitate dunque a prendere parte al match.

OMNISPORT